Хабиб Нурмагомедов объявит о решении по поводу возобновления карьеры

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов объявит свое решение о возобновлении карьеры вечером 16 января. Об этом сказал в Twitter президент UFC Дэйна Уайт.

Нурмагомедов и Уайт провели встречу на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 15 января. Тогда они обсудили возможность возобновления карьеры отечественного бойца. Нурмагомедов заявит о своем решении в 23:00 по московскому времени в эфире телеканала ABC.

«Минувшим вечером я встретился с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Сегодня в 15:00 по Нью-Йорку на телеканале ACB я расскажу о его решении, и как оно повлияет на поединок Конора Макгрегора с Дастином Порье», — заявил в ролике Уайт.

Ранее Уайт неоднократно говорил, что хочет вернуть Нурмагомедова в профессиональном спорте. В качестве возможных соперников чемпиона UFC он видит ирландца Конора Макгрегора, с которым может быть бой-реванш. Или же россиянин мог бы выйти на октагон с бывшим обладателем титулов в двух весовых категориях, канадцем Жоржем Сен-Пьером.

В октябре 2020-го Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. После поединка спортсмен объявил о завершении карьеры, поскольку обещал это своей маме, напомнила «Газета.ru».

Нурмагомедов получил звание чемпиона UFC 7 апреля 2018 года, когда единогласным решением судей победил американца Эла Яквинту. Он три раза защищал титул в поединках против ирландца Конора Макгрегора, американца Дастина Порье и Гейджи.