Хабиб Нурмагомедов не поедет на турнир UFC

Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном в очередной раз сорвался. Глава UFC Дэйна Уайт объявил, что турнир состоится, но без знаменитого российского бойца.

«Турнир состоится, но без Хабиба. Я объявлю список поединков завтра», — написал Уайт в Twitter.

Турнир UFC 249 пройдет 18 апреля, место проведения пока не объявлено. Изначально планировалось, что он состоится в Нью-Йорке, но из-за эпидемии коронавируса от этого варианта пришлось отказаться.

Главным событием турнира должен был стать выход Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона. Еще в воскресенье объявлялось, что Уайт договорился с российскими властями о вылете Нурмагомедова, несмотря на запрет на авиарейсы.

В тот же день его менеджер Али Абдель-Азиз опубликовал многозначительный твит о том, что он не может дождаться турнира. Этот пост он снабдил фотографией, на которой фанаты узнали другого его подопечного, Джастина Гэйтжи. Сообщество MMA сразу же решило, что это значит, что именно Гэйтжи заменит Нурмагомедова.

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном срывается пятый раз. Впервые их бой был анонсирован еще в 2015 году.

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.