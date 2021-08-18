Хабиб Нурмагомедов купил акции UFC

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов стал акционером UFC. Он решил купить акции организации после разговора с главой UFC Дэйной Уайтом. Об этом спортсмен рассказал во время пресс-конференции в Москве. «360» вел ее прямую трансляцию.

«Небольшую часть [акций], но какую-то часть я уже там (в UFC — прим. ред.) имею», — поделился с журналистами Нурмагомедов.

Помимо него в пресс-конференции принимают участие Умар, Усман и Абубакар Нурмагомедовы, Ислам Махачев, Зубайра Тухугов, Тагир Уланбеков, Мовлид Хайбулаев и другие бойцы.

Хабиб последний раз выходил в октагон в октябре 2020 года. Тогда он победил американца Джастина Гейджи. После поединка Нурмагомедов заявил, что это был заключительный в его карьере бой и он уходит из большого спорта. По его словам, такое обещание он дал своей матери. В марте 2021 года Дэйна Уайт подтвердил, что россиянин в смешанные единоборства больше не вернется, поэтому чемпионский титул в легком весе снова опять свободен.

В мае Нурмагомедов признался, что устал, и призвал поклонников спорта не ждать его возвращения.