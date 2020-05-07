Хабиб: хватит говорить обо мне. Это время коронавируса

«В июле я буду готов. Прекратите говорить обо мне. Это время коронавируса. Когда придет время, я разобью их всех», — обозначил боец.

По данным издания, в апреле этого года должен был состояться поединок Хабиба с Тони Фергюсоном в рамках турнира UFC 249. Однако из-за пандемии коронавируса россиянин не смог вылететь из страны. В результате Джастин Гэтжи стал соперником Фергюсона. Их бой должен состояться в ночь с 9 на 10 мая.

5 мая отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова доставили спецбортом в московскую больницу из Махачкалы. Ему стало плохо с сердцем на фоне пневмонии.

«Несколько дней назад я разговаривал с Абдулманапом. По его словам, все было хорошо, говорил, что идет на поправку. 3 мая мне позвонил его близкий родственник, сказал, что ему вдруг стало плохо и спецбортом его доставили в Москву. Я полагаю, что были проблемы с сердцем», — рассказал инсайдер.