Гжель стреляет в цель: чемпион России Елена Бобрусова-Дэйвиз заказала роспись своего ружья

Мастер спорта по практической стрельбе, двукратный чемпион России Елена Бобрусова-Дэйвиз всегда попадает точно в цель. Так получилось и с ее желанием расписать оружие под гжель — в итоге получился настоящий шедевр. Посмотреть на дизайнерское ружье рискнула корреспондент «360».

«Примерно 4 года назад я захотела расписать оружие под гжель. В питерской компании я заказала трафареты и четыре года искала компанию, которая сможет мне это покрасить. Все отказывались, говорили, что это очень сложно», — рассказывает Елена.

Источник фото: телеканал «360»

Сам факт покраски оружия — это не новость. Часто красят под мультики, как, например, другое оружие Лены, либо обновляют черную краску. Но гжель — это совсем эксклюзив.

Источник фото: телеканал «360»

Красили ружье «Сайга-9», с патроном 9 на 19. Покраска, а точнее роспись, заняла четыре полных дня. Елена говорит, что мастер с утра до ночи выводил орнамент на трафаретах. Какой-то отдельной техники рисунка по оружию пока формально не существует. Так что пришлось импровизировать.

«Немножко зимний, конечно, вариант получается. Но, возможно, будет и второй, летний», — поделилась стрелок.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, такое оружие можно приобретать только после 5 лет владения гладкоствольным большим тяжелым ружьем. Елена же уверяет, что вид спорта вполне женский, как и само ружье.

«Это, конечно, подарок, потому что оно легенькое, как пушинка. В нем нет отдачи, по сравнению с гладкоствольным. И вообще, замечательная такая вещь. Я считаю, что это больше женская, чем мужская дисциплина», — отметила Елена Бобрусова-Дэйвиз.

Дизайнерский матчевый карабин будет участвовать в этапах кубка и чемпионате России — в зависимости от амбиций хозяйки. А они у нее явно есть — за пять с половиной лет Лена стала двукратным чемпионом России, мастером спорта и активно обучает практической стрельбе.