Гвардиолу признали тренером года в Англии

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола стал тренером года в Англии. Об этом сообщил RT со ссылкой на Ассоциацию тренеров лиги (LMA).

Тренер получил этот титул во второй раз за время своей карьеры.

Его конкурентами стали Марсело Бьелса («Лидс»), Даниэль Фарке («Норвич»), Эмма Хейс (женская команда «Челси»), Дэвид Мойес («Вест Хэм») и Брендан Роджерс («Лестер»).

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в прошедшем сезоне и выиграл Кубок Английской футбольной лиги.