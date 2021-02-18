Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал итоги матча с «Эвертоном», который завершился победой «горожан» со счетом 3:1. Специалиста процитировала «Газета.ru».

Гвардиола заметил, что футбол не строится только на атаке или только на защите. По его словам, невозможно стать чемпионом без хорошей обороны.

«И мы как раз пропускаем мало мячей и допускаем мало моментов у своих ворот», — добавил тренер.

По данным издания, «Манчестер Сити» с 56 очками возглавляет турнирную таблицу национального чемпионата. С начала года клуб отыграл 10 матчей и во всех одержал победу.