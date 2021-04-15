Гвардиола прокомментировал выход «Манчестер Сити» в полуфинал Лиги Чемпионов

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил выход своих подопечных в полуфинал Лиги Чемпионов. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Он рассказал, что первые десять минут матча были не самыми удачными, но в целом игра вышла отличной.

«Мы постараемся хорошо выступить против больших и сильных клубов», — добавил тренер.

Гвардиола отметил, что у команды «нет особой истории на этом этапе», но теперь она начинается.