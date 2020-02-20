Гвардиола продолжит работу с «Манчестер Сити»

По данным издания, УЕФА отстранила на два года «Манчестер Сити» от участия в еврокубках из-за нарушений финансового fair play, которые были совершены с 2012 по 2016 год. Руководство клуба намерено оспорить это решение в суде. Хосеп Гвардиола признался, что любит команду и останется в клубе, если его не уволят. Кроме того, он тоже намерен добиться отмены запрета УЕФА.