Гвардиола продлил контракт c «Манчестер Сити»

Новое соглашение с испанским наставником действует до лета 2023 года.

«С тех пор, как я прибыл в „Манчестер Сити“, почувствовал себя желанным гостем в клубе и в самом городе — от игроков, персонала, болельщиков и владельца. Мы вместе многого достигли: забивали голы, выиграли матчи и трофеи, и мы все очень гордимся этим успехом», — заявил Гвардиола.

У тренера есть все для отличного выполнения своей работы, признался он. Гвардиола поблагодарил руководство и владельцев клуба за доверие.

«Перед нами стоит задача продолжать совершенствоваться и развиваться. Я очень рад и хочу помочь „Манчестер Сити“ в этом», — добавил испанский специалист.

Продление контракта с Гвардиолой — очевидный следующий шаг в путешествии, которое продолжается уже на протяжении многих лет, говорится в сообщении. Это результат взаимного доверия и уважения между главным тренером и всем клубом.

Сотрудничество Гвардиолы с «Манчестер Сити» началось в 2016 году, напомнил «МИР 24». Вместе с ФК 49-летний тренер выиграл два титула Премьер-лиги, Кубок Англии и три Кубка Лиги.