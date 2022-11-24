Спорт 24 ноября 2022, 04:48 Гвардиола останется в «Манчестер Сити»

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Руководство футбольного клуба «Манчестер Сити» приняло решение продлить договор с наставником команды Хосепом Гвардиолой. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу клуба.

По данным информагентства, новый контракт рассчитан до 2025 года. Гвардиола признался, что хочет остаться со своими подопечными и продолжить борьбу за награды.

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«Я знаю, что следующая глава этого клуба в предстоящем десятилетии будет потрясающей. Так было в последние 10 лет, так будет в следующие 10 лет, потому что этот клуб очень стабилен», — подчеркнул испанский специалист.

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