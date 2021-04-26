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    26 апреля 2021, 11:16

    Гвардиола обогнал Лобановского по числу наград

    Гора Орлов

    Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола занял третье место среди тренеров по числу трофеев. Он обошел по данному показателю прежнего лидера: бывшего тренера сборной СССР и киевского «Динамо» Валерия Лобановского. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Матч между командами «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» закончился победой манчестерского клуба со счетом 1:0. Игра принесла всего лишь один забитый гол. Его забил на 82-й минуте матча защитник Эмерик Лапорт.

    «Манчестер Сити» стал восьмикратным победителем Кубка английской лиги.