Гвардиола обогнал Лобановского по числу наград

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола занял третье место среди тренеров по числу трофеев. Он обошел по данному показателю прежнего лидера: бывшего тренера сборной СССР и киевского «Динамо» Валерия Лобановского. Об этом сообщила «Газета.ru».

Матч между командами «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» закончился победой манчестерского клуба со счетом 1:0. Игра принесла всего лишь один забитый гол. Его забил на 82-й минуте матча защитник Эмерик Лапорт. «Манчестер Сити» стал восьмикратным победителем Кубка английской лиги.