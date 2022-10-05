Гвардиола объяснил, что самое трудное в футболе | 360°

Спорт 05 октября 2022, 18:50 Поделиться Telegram

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Viber Гвардиола объяснил, что самое трудное в футболе

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Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что его подопечные не всегда хороши в простых компонентах игры. Об этом сообщил RT.

«Самое трудное в футболе — делать простые вещи. Кое-что простое мы делаем не очень хорошо», — заметил Гвардиола.

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По его словам, иногда игроки «Манчестер Сити» неудачно действуют при простых передачах.

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«Я не говорю о дриблинге против трех игроков в последней трети поля. Это легко решить, потому что игроки „Манчестер Сити“ достаточно хороши, чтобы легко делать простые вещи», — добавил тренер.

Уточняется, что после восьми туров Английской премьер-лиги в активе «Манчестер Сити» 20 очков. Команда находится на втором месте в турнирной таблице.

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