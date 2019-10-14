Гусев предположил, что Дзюбу могут переманить за рубеж

Виктор Гусев допустил, что в обозримом будущем Дзюбу захотят получить к себе иностранные клубы.

«В любом случае Дзюба сейчас бесспорно очень хорош, не исключено, и предложения из иностранных клубов начнут поступать. Но уходить из „Зенита“ нужно только в топ-команду», — отметил Гусев.

Он добавил, что Дзюба позиционирует себя настоящим капитаном сборной и показывает правильное отношение к игре, к команде и к сопернику.