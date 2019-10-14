Гусев предположил, что Дзюбу могут переманить за рубеж
Отборочный этап чемпионата Европы-2020 принес сборной России победу в матче с командой Кипра со счетом 5:0 и выход в финал. Футбольный комментатор Виктор Гусев оценил Артема Дзюбу как капитана российской сборной, сообщило ИА НСН.
Виктор Гусев допустил, что в обозримом будущем Дзюбу захотят получить к себе иностранные клубы.
«В любом случае Дзюба сейчас бесспорно очень хорош, не исключено, и предложения из иностранных клубов начнут поступать. Но уходить из „Зенита“ нужно только в топ-команду», — отметил Гусев.
Он добавил, что Дзюба позиционирует себя настоящим капитаном сборной и показывает правильное отношение к игре, к команде и к сопернику.