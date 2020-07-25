Гусев назвал трагедией смерть олимпийского чемпиона Иваницкого

«Конечно, это трагедия», — заявил Гусев.

Спортивный комментатор непосредственно с ним не работал, потому что его время на телевидении началось уже после ухода с него Иваницкого. Тем не менее собеседник агентства слышал много отзывов о борце, как о мощном руководителе спортивной редакции на телевидении. По его словам, погибший успел многое сделать для развития спортивного телевидения.

Особо Гусев подчеркнул спортивные достижения Иваницкого. Тот был четырехкратным чемпионом мира, олимпийским чемпионом, а «это на всю жизнь». По словам комментатора, «олимпийский чемпион — это особый статус».

«Поэтому, конечно, очень жалко. Тем более, что это была не какая-то неизбежность, а, получается, несчастный случай. Я этим очень расстроен», — добавил Гусев.

Сейчас спортивный комментатор поддерживает хорошие отношения с сыном погибшего, который продолжает работать на телевидении.

Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий ушел в лес на прогулку за грибами из деревни Ельники Рузского городского округа Подмосковья 22 июля. Его искали три дня. О причинах смерти 82-летнего мужчины информации нет.

Александр Иваницкий — четырехкратный чемпион мира и двукратный чемпион СССР по вольной борьбе. На Олимпиаде в Токио 1964 года он получил золотую медаль.