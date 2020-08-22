Гус Хиддинк стал тренером Кюрасао

Голландский тренер Гус Хиддинк стал наставником футбольной сборной Кюрасао. Он вступит в свою должность с 1 сентября.

Кюрасао — это остров в Карибском море, принадлежащий Нидерландам.

Как сообщает Fox Sports, его контракт будет действовать до чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Это, может быть, не самое очевидное решение для вас, но мне было трудно сказать „нет“», — прокомментировал Хиддинк свое назначение.

Он отметил, что сборная Кюрасао в последние годы сделала хорошие шаги на пути развития. Он, со своей стороны, решил помочь игрокам и команде подняться на более высокую ступень на международной турнирной лестнице.

Хиддинк нидерландский футбольный тренер. В период с 2006-2010 он возглавлял сборную России. 73-летний специалист известен как успешный наставник ряда сильнейших европейских клубов, таких как «Валенсия» и «Риал Мадрид».