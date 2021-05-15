Гус Хиддинк переболел COVID-19

Бывшему тренеру сборной России по футболу Гусу Хиддинку диагностировали COVID-19. Он уже выздоровел, но вернуться к работе в ближайшее время не сможет.

Пока что Хиддинк восстанавливается после коронавирусной инфекции, сообщило издание De Telegraaf.

Сейчас экс-тренер российской сборной работает с футболистами Кюрасао. В ближайших матчах квалификации ЧМ-2022 Хиддинк руководить командой не сможет.

Он попросил подменить себя директора академии «Барселоны» Патрика Клюйверта. Тот уже получил разрешение на временную работу в сборной Кюрасао.

Без Хиддинка футболистам придется играть против команд Виргинских островов и Гватемалы. Матчи должны состояться 5 и 8 июня соответственно.

Наставником сборной Кюрасао голландец Гус Хиддинк стал в сентябре 2020 года. Его контракт действует до чемпионата мира 2022 года.