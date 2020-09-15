Гурьянов поделился впечатлениями о выходе «Далласа» в финал Кубка Стэнли

Уточняется, что российский нападающий забил в ворота противника победную шайбу в овертайме. Таким образом он прервал свою безголевую серию из семи игр.

«Я бы не сказал, что из-за этого было какое-то чувство недосказанности… Все равно мы старались и играли неплохо. А так, безусловно, я рад, что мой гол помог команде выйти в финал Кубка Стэнли», — процитировала Гурьянова «Газета.ru».

Ранее сообщалось, что градоначальник Москвы Сергей Собянин открыл XIII Кубок мэра по хоккею. Отмечается, что это первое соревнование по хоккею после снятия ограничений в городе.