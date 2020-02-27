Губерниев ответил биатлонистам, которые ждут извинений от Логинова

Немецкая биатлонистка Кати Вильхельм напомнила, что с 2014 по 2016 годы Логинова отстранили от спорта за эритропоэтин. Девушка заявила, что теперь ждет раскаяний от него.

Губерниев решил прокомментировать ситуацию в личном Telegram-канале.

«Кто все еще требует покаяния от биатлониста Логинова, могут смело идти в жопу! Смело», — подчеркнул он.

Ранее двукратный чемпион мира из Норвегии Ветле Шостад Кристиансен поддержал Александра Логинова. Накануне итальянские карабинеры пришли с обысками к биатлонистам из России, из-за чего последний пропустил гонку.