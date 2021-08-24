Губерниев заявил, что украинцам запретили стоять рядом с россиянами на открытии Паралимпиады

Паралимпийскую сборную Украины попросили покинуть церемонию открытия Паралимпийских игр из-за того, что ни стояли рядом с командой России. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев, освещая церемонию открытия на телеканале «Матч ТВ».

«Наши спортсмены мне прямо сейчас сообщили, что украинская команда расположилась рядом с ними. Россияне поприветствовали делегацию. Руководители Паралимпийского комитета Украины приказали своей команде уходить, потому что рядом стояла сборная России», — рассказал комментатор.

Губерниев задал риторический вопрос — до какой степени маразма дошли «спортивные управленцы» на Украине. Через некоторое время он сообщил, что не все спортсмены покинули церемонию открытия Игр. Некоторые остались рядом с нашими спортсменами на трибунах.

Паралимпиада проходит в Токио с 24 августа по 5 сентября. В этот раз Игры пройдут без зрителей. В соревнованиях примут участие 4400 атлетов, они представят 162 национальные команды. Среди них также будет и сборная беженцев.