Губерниев заявил, что тренер «Спартака» вскоре будет уволен

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что тренера «Спартака» Руя Виторию ждет отставка. Об этом он заявил в интервью «Спорт-Экспресс».

«Пока „Спартак“ не справляется со своей задачей, нужно ведь занять определенное место. Руй будет уволен рано или поздно. Скорее рано, чем поздно», — сказал Губерниев.

Витория стал тренером «Спартака» в мае 2021 года, пояснила «Газета.ru». На данный момент клуб занимает девятое место в турнирной таблице первенства текущего сезона РПЛ.