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    11 января 2022, 17:24

    Губерниев высказался о трансфере Сергеева в «Зенит»

    Артур Блянихов

    Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обсудил со «Спорт-Экспрессом» переход бомбардира самарских «Крылышек» Ивана Сергеева в петербургский «Зенит».

    «Если „Зенит“ подписал Сергеева, значит, они думают, что он поможет», — цитирует Губерниева «Газета.ru».

    По его словам, «сине-бело-голубые» вряд ли бы стали покупать футболиста, который «ни черта не годен». По мнению телеведущего, Сергеев способен создать конкуренцию Артему Дзюбе.

    «Игра покажет. Остальное — пока разговоры в пользу бедных», — добавил Губерниев.