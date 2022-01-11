Губерниев высказался о трансфере Сергеева в «Зенит»

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обсудил со «Спорт-Экспрессом» переход бомбардира самарских «Крылышек» Ивана Сергеева в петербургский «Зенит».

«Если „Зенит“ подписал Сергеева, значит, они думают, что он поможет», — цитирует Губерниева «Газета.ru».

По его словам, «сине-бело-голубые» вряд ли бы стали покупать футболиста, который «ни черта не годен». По мнению телеведущего, Сергеев способен создать конкуренцию Артему Дзюбе.

«Игра покажет. Остальное — пока разговоры в пользу бедных», — добавил Губерниев.