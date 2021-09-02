Губерниев высказался о матче сборной России с Хорватией

Игра сборной России с командой Хорватии состоялась накануне на стадионе «Лужники». В рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2022 команды сыграли вничью. Об итогах матча высказался спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, написал сайт Infox.ru со ссылкой на Telegram телеведущего.

«Сама игра тут лучше слов. Новый тренер все просчитал верно. Раскрываться нельзя. Проигрывать нельзя. Да, можно при этом и не выиграть. Но это не так страшно. Личные встречи значения вообще иметь не будут. Тут главное — не дать именно хорватам набрать три очка», — сообщил Губерниев.

Он отметит, что команда Словении со Словакией также сыграли вничью. Для России, по его словам, стратегически все складывается как нельзя лучше. Хорваты всегда были сильнее, но наша сборная не проиграла, теперь для нее главное набрать шесть очков в игре с теми, кто слабее, заключил комментатор.