Губерниев выразил надежду, что Жирков станет хорошим тренером

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление футболиста Юрия Жиркова о возможном завершении карьеры. Об этом сообщил Life.ru.

Он отметил, что Жирков — прекрасный спортсмен и выступает уже довольно долго.

«Очень надеюсь, что хороший и умный футболист Жирков будет классным тренером. Судя по тому, как он играл в футбол, из него получился бы неплохой тренер», — рассказал Губерниев.

Он добавил, что спортсмен вряд ли сможет в ближайшее время найти новый клуб. Основная причина — слишком большой для футбола возраст.