Губерниев усомнился в том, что Черчесов уйдет в отставку

Он подчеркнул, что уход Черчесова не является панацеей. Губерниев отметил тренерский штаб с «великолепным» ассистентом главного тренера Мирославом Ромащенко. По его мнению, он может поспособствовать успешно выступить на чемпионате Европы-2021.

Как считает комментатор, Черчесову нужно измениться, чтобы сборная России показала хорошие результаты.

«Он огромный молодец, но то, что мы сейчас видим — что нужно действительно пройти через свое я, через какие-то трудности, связанные со своим характером, пониманием футбола и стать просто лучше. Он в состоянии это сделать. Он очень умный человек, поэтому я не стал бы сейчас говорить о стопроцентной отставке», — уточнил Губерниев.

В матче в Лиге Наций УЕФА сборная РФ по футболу проиграла Сербии со счетом 0:5. Из-за этого поражения национальной команде будет труднее попасть на чемпионат мира-2022.