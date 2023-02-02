Спорт 02 февраля 2023, 17:22 Губерниев усомнился, что российских спортсменов допустят до Олимпиады-2024

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Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев обсудил с ИА НСН сообщение о том, что представителей России и Белоруссии могут допустить до участия в Олимпиаде-2024 в качестве нейтральных спортсменов.

«Российские и белорусские спортсмены пока никуда не поехали, это всего лишь разговоры», — обратил внимание Губерниев.

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Он заметил, что на данный момент нет никаких практических шагов и сейчас речь о том, чтобы сформировать условия допуска. По словам журналиста, надо быть готовым к мощному противодействию и бойкоту.

«По-прежнему не очень верю, что наши спортсмены поедут на ближайшие две Олимпиады. Украина, Латвия говорят, что бойкотируют игры, а также ряд других стран, это очень серьезная история, которую необходимо принимать во внимание», — добавил собеседник информагентства.