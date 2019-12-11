Губерниев резко ответил американским спортсменам, недовольным мягким решением WADA

Журналист предложил послать недовольных американцев куда подальше.

«Я считаю, что американских атлетов, если они будут так делать, следует послать в ****», — заявил Губерниев.

Такую реакцию вызвала новость, опубликованная британским таблоидом Daily Mail. Издание сообщило, что некоторые американские спортсмены хотят объявить бойкот предстоящей Олимпиаде из-за мягкого, на их взгляд, наказания России со стороны WADA.

Более того, некоторые американцы заявили, что откажутся подниматься на подиум, если одно из призовых мест достанется российскому спортсмену, написало РИА ФАН.

В минувший понедельник исполком WADA принял решение на четыре года отстранить РФ от участия в международных соревнованиях и признал деятельность Российского антидопингового агентства (РУСАДА) несоответствующей кодексу.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия будет обжаловать это решение. Она подчеркнула, что эти санкции свидетельствуют об ангажированности антидопингового агентства.