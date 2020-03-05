Губерниев с новой силой разжег скандал в российском биатлоне. Обыски связали со словами экс-главы СБР

Новый виток в истории с обыском у лидера сборной России по биатлону Александра Логинова. Комментатор Дмитрий Губерниев обвинил в сливе четырехкратного олимпийского чемпиона бывшего главу Союза биатлонистов России (СБР) Александра Тихонова. Тот в ответ стал сыпать оскорблениями.

22 февраля итальянская полиция провела обыск в номерах Логинова и его тренера Александра Касперовича. В те дни российская команда выступала на чемпионате мира в Антхольце. Логинов выиграл золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

В прошлом (с ноября 2013 по ноябрь 2016 года) спортсмен отбывал дисквалификацию из-за допинга. В этот раз полиция пришла после заявления антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сары Фуссек-Хаккарайнен. Ее удивило, что тренер Логинова приехал не с российской, а с украинской аккредитацией. После обысков в Италии Логинов неудачно пробежал эстафету и снялся с завершающих соревнований.

Губерниев выложил в Instagram отрывок «документа по делу Логинова», в котором приведены цитаты Александра Тихонова. Экс-глава СБР как раз говорит об украинской аккредитации Логинова. Спортивный комментатор сделал вывод, что «все движения вокруг аккредитации Касперовича, доносы в полицию, обыски и конфискации начались после слов Александра Тихонова».

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К публикации Губерниев добавил теги «стукачок» и «дурилка картонная».

Позднее в Сети появиласьполная страница документа. В ней ссылаются в том числе на интервью Тихонова, которое вышло 17 февраля.

Борцов с допингом заинтересовали высказывания бывшего главы Союза биатлонистов России о том, что тренера Касперовича направила на ЧМ Федерация биатлона Санкт-Петербурга. Она же, а не СБР, оплачивала его услуги. В Союзе биатлонистов России, говорил Тихонов, наставнику Логинова «даже аккредитацию не сделали, а ему дала ее Украина».

Однако эти слова из письма Сары Фуссек-Хаккарайнен идут после фразы: «Были доклады о том, что АК [Александр Касперович] приехал на чемпионат мира IBU по фальшивой аккредитации (см. пункт 2 в „Ключевых документах“)».

Далее говорится, что «интервью Александра Тихонова может подтвердить эту информацию в следующих пунктах». После этого идут выдержки из интервью Тихонова.

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На это же обратил внимание и сам четырехкратный олимпийский чемпион. «У Губерниева, наверное, совсем плохо с английским и некому помочь с переводом», — предположил Тихонов в своем блоге.

Бывший глава СБР отметил, что «первоисточником этой информации и выступили неизвестные докладчики». Тихонов, который находится в натянутых отношениях с руководством Союза биатлонистов России, уверен, что этими источниками стали «представители руководства СБР, которые сначала донесли на Касперовича в IBU», а сейчас пытаются «свалить все» на него с Касперовичем. Говоря о Губерниеве, экс-глава СБРназвал его дураком, который «не знает, как укусить Тихонова».

Кто прав, кто виноват в этой истории, пока до конца остается непонятно. Но факт, что очередные обвинения подкосили Логинова. Сразу после обысков он неудачно провел одну гонку, а со второй вообще снялся. После этого же пошли разговоры о том, что он может завершить карьеру.