Губерниев рассказал о своем флешмобе в поддержку хоккеиста Панарина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал «360» о сути своего флешмоба в поддержку нападающего «Нью Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, бросившего перчатку в резко высказавшегося о России канадского форварда «Бостон Брюинз» Брэда Маршанда и оштрафованного за неспортивное поведение на пять тысяч долларов.

«Если провокатор, канадский хоккеист из Бостона, начал говорить всякие гадости, Панарин среагировал и был прав. Нетрудно представить себе, что было бы с канадцем, если бы они не на скамейке запасных, а на площадке находились. Поэтому здесь, мне кажется, каждый нормальный человек, гражданин России в данном случае, поддерживающий российский хоккей, обязан отреагировать. И вот это сделал я. Ко мне люди присоединились», — отметил Губерниев.

Им был запущен хештег #fromRussiawithglove («из России с перчаткой»).

Весной 2021 года тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн заявил, что Панарин провел феноменальный сезон, забив 17 голов и сделав 41 передачу.