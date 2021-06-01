Губерниев рассказал об ожиданиях от матча с Польшей

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал контрольный матч с Польшей важным событием перед началом Евро-2020. Об этом сообщил Life.ru.

Он считает, что это помогает тренерам выбрать оптимальный состав сборной для турнира и оценить подготовку игроков. Комментатор отметил, что это «проверка сил с серьезным соперником перед чемпионатом Европы».

«Нужно наигрывать связи, нужно смотреть, кто достоин основы, потому что есть круг кандидатов, чьи позиции ещё неясны», — рассказал Губерниев.