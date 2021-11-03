Губерниев рассказал, как Акинфеев построил карьеру футболиста

Журналист Дмитрий Губерниев рассказал, что если решил стать футболистом, у голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева не получилось бы построить карьеру в этой сфере. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на «7 дней».

«Акинфеев должен быть благодарен гребле. Если бы я пошел играть в футбол, никакой бы карьеры у Игоря не случилось. Он был бы второй или третий», — сказал Губерниев.

Он подчеркнул также, что в возрасте 14 лет мог стать вратарем команды «Торпедо». Однако он отказался от такого предложения в пользу гребли. По словам комментатора, главной мечтой его детства было выиграть Олимпийские игры.