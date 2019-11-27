  • Губерниев рассказал, чем грозят российскому спорту санкции WADA

    27 ноября 2019, 18:31

    Ирина Нагайникова

    Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Россия должна защитить свои интересы и в спорте. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

    Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал на четыре года запретить проведение в РФ международных соревнований, а также лишить спортсменов права выступать под флагом своей страны.

    Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал дождаться вынесения окончательного решения 9 декабря.

    «Наша задача сейчас — дождаться 9 декабря, выработать схему защиты и предложить что-то свое. Ситуация тяжелейшая, безусловно. И я искренне надеюсь, что будут сделаны выводы», — сказал Губерниев.

    Он подчеркнул, что для России, в первую очередь, важно сохранить молодых спортсменов.

    «Если дело пойдет таким образом дальше, то, например, в легкой атлетике 15 и 16-летние ребята будут выбирать гражданство других стран, чтобы выступать на тех или иных соревнованиях. И за это есть смысл бояться. Мы должны сохранить российский спорт», — объяснил ведущий.

    Он признал связь гонений на российских спортсменов с политической обстановкой в мире и прочими антироссийскими санкциями. Однако он призвал нарастить мощь, которая поборола бы политические факторы.

    «Политика вмешивается везде. Чтобы она не вмешивалась, нам нужно наращивать экономические мускулы, развивать образование, медицину, поднимать науку», — заявил Губерниев.