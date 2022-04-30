Губерниев раскритиковал биатлонистку сборной России, постыдившуюся размера призовых

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина не должна жаловаться на премию менее 900 тысяч рублей от Республики Удмуртия за выступление на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Об этом каналу «Матч ТВ» заявил комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев.

По его словам, в лидирующих в виде спорта странах, например Норвегии, спортсменам не дают никакой премии.

«Просто у всех разные возможности. Надо уважительно относиться к тому, что есть, либо менять регион. А если бы детский хирург сказал, что ему премию меньше миллиона [выплатили]?» — заявил комментатор.

Губерниев заявил, что биатлонистке точно не нужно жаловаться, поскольку она еще получила призовые непосредственно от государства за Игры-2022.

«Ульяна за свои две медали, мне кажется, получила прилично денег. Дареному коню в зубы не смотрят», — сказал он.

Ранее спортсменка заявила, что ей стыдно называть сумму призовых от своего региона, но уточнила, что она точно меньше 900 тысяч рублей.

На Олимпиаде в Пекине Нигматуллина завоевала бронзу в смешанной эстафете и серебро в женской эстафетной гонке.