Губерниев прокомментировал уход фигуристок от Тутберидзе

«Куда хотят, туда и идут. В этом я большой проблемы не вижу. А вот правильно это было сделано или нет — будет доказано результатом», — сказал он, добавив, что «совершенно не важно, кто кого тренирует».

Но Плющенко и его тренерской школе предстоит очень многое доказывать, потому что на данный момент гений — это Тутберидзе. Дмитрий Губерниев спортивный комментатор.

По мнению комментатора, в фигурном катании спортсмены «в принципе очень часто меняют тренеров». При этом «благодарных спортсменов очень мало», и цивилизованно расставаться получается «далеко не у всех».

Накануне Этери Тутберидзе сообщила, что ее подопечная Алена Косторная будет тренироваться в группе Евгения Плющенко. Ранее от Тутберидзе к Плющенко ушла Александра Трусова.

Алена Косторная выступает в одиночном катании. В 2020 году она стала чемпионкой Европы и получила серебро на чемпионате России. До этого выигрывала финал мирового Гран-при по фигурному катанию. 24 августа спортсменке исполнится 17 лет.