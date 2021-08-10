Губерниев прокомментировал статью о допинге: «Можно только смеяться»

Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал зарубежную статью о допинге в России. По его словам, над написанным можно лишь посмеяться. Об этом сообщила «Газета.ru».

По его мнению, публикация этого матераила логична с точки зрения политической обстановки. Однако Губерниев в целом считает, такие действие западных журналистов глупыми, ведь спортсмены прошли все тесты на допинг.

«Если люди выглядят или идиотами, или чудаками на букву М — с учетом того, что мы не провалили ни одного допинг-теста, мы абсолютно чистые, — можно только смеяться», — считает ведущий.