Губерниев прокомментировал слова Нурмагомедова о бесполезности ринг-герлз

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабибу Нурмагомедову на его высказывание о ринг-герлз. Об этом сообщили Metaratings.

Хабиб назвал ринг-герлз самыми ненужными людьми в единоборствах. В ответ Губерниев заявил, что уважает мнение спортсмена, однако не согласен с его позицией. По его мнению, многих людям нравится наблюдать за девушками на ринге, передал RT.

«С моей точки зрения, ринг-герлз только популяризируют спорт. Но если говорить, допустим, про смешанные единоборства, лежачих можно бить? Можно, а женщины почему не могут быть в бикини, женщинам нельзя, но лежачих бить можно — это как-то странно, с моей точки зрения», — заявил комментатор.