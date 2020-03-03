Губерниев прокомментировал поддельные подписи Родченкова

По инсайдерской информации, в Спортивном арбитражном суде (CAS) Международному олимпийскому комитету (МОК) дали сутки, чтобы объяснить фальшивые подписи Григория Родченкова.

Губерниев отметил, что интересы российских спортсменов в CAS отстаивают очень профессиональные юристы. Если подписи действительно поддельные, это изменит весь ход дела. Ранее доверие МОК и WADA к Родченкову было абсолютным.

«А когда кристально честный и чистый — в кавычках — Григорий Родченков оказывается, что он плут и мошенник… Это знали мы, а теперь об этом узнали все остальные», — подчеркнул телеведущий.

Он отметил, что Олимпиада-2020 в Токио может столкнуться с теми же проблемами из-за коронавируса, что и соревнования по биатлону в Чехии. Из-за угрозы инфекции чемпионат остался без зрителей.

Губерниев понадеялся, что спортсменкам Велутиной, Зайцевой и Романовой вернут их медали с Олимпиады в Сочи.