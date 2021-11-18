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    18 ноября 2021, 19:38

    Губерниев призвал создать для трансперсон отдельные соревнования

    Комментатор Губерниев призвал МОК пересомтреть правила участия трансперсон в сореванованиях

    Дарья Морозова

    Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новые правила Международного олимпийского комитета об участии трансгендеров в соревнованиях. Об этом сообщило издание «Инфо24».

    Согласно им, «спортсмены должны выступать в той гендерной категории, в которой чувствуют себя лучше».

    По данным Daily Storm, Губерниев выразил мнение, что для трансперсон соревнования должны быть отдельными.

    «Это противоречит олимпийскому духу, и мне кажется, что после введения этих правил нас будут ожидать мощные акции протеста, потому что это очень странное решение», — рассказал Губерниев.