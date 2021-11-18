Губерниев призвал создать для трансперсон отдельные соревнования

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новые правила Международного олимпийского комитета об участии трансгендеров в соревнованиях. Об этом сообщило издание «Инфо24».

Согласно им, «спортсмены должны выступать в той гендерной категории, в которой чувствуют себя лучше».

По данным Daily Storm, Губерниев выразил мнение, что для трансперсон соревнования должны быть отдельными.

«Это противоречит олимпийскому духу, и мне кажется, что после введения этих правил нас будут ожидать мощные акции протеста, потому что это очень странное решение», — рассказал Губерниев.