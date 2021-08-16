Губерниев предположил, почему Дзюбу не вызвали в сборную

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал известие о том, что Валерий Карпин не вызвал в сборную России нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. По мнению Губерниева, это еще не повод говорить о завершении карьеры футболиста, передала «Вечерняя Москва».

«Многих не вызывают. Я думаю, здесь речь идет о том, чтобы немножко всколыхнуть Артема. Думаю, он игрой докажет, что способен быть в сборной. Хотя с Карпиным у них сложные взаимоотношения», — сказал Губерниев.

Он предположил и другую причину: по словам Губерниева, сборная России по футболу сильно зависела от Дзюбы. По мнению комментатора, возможно, что Карпин хочет изменить это, построив новую команду.