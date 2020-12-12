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    12 декабря 2020, 17:07

    Губерниев пожевал перчатку в прямом эфире после поражения сборной России

    Дарья Морозова

    Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выполнил обещание пожевать перчатку, если женская сборная России не войдет в тройку лидеров в эстафете. Об этом сообщил «Матч ТВ» в своем Twitter-аккаунте.
    Губерниев пожевал перчатку в прямом эфире после поражения сборной России

    Наша команда оказалась на восьмом месте на третьем этапе Кубка мира. Комментатор вместо перчатки принес варежку и, как и обещал, пожевал ее. В конце он отметил, что варежка «вполне себе хорошая на вкус».

    Ранее Nation News писал, что Губерниев раскритиковал номер Ольги Бузовой в «Ледниковом периоде». Ее партнер фигурист Дмитрий Соловьев старался поддержать ведущую, так как понимал, что она непрофессиональная спортсменка.

    Под видео он написал, что «для Оли это был и останется особенный номер». Губерниев с ним не согласился. В комментариях он отозвался о данных Бузовой довольно резко.

    «Особенный номер неудачницы проекта?! Ты классный и уверенный, но партнер тянет тебя назад, нет развития…» — написал он.

    Дуэт Соловьева и Бузовой на проекте довольно популярен, но при этом значительно отстает от остальных по оценкам.