Губерниев пожевал перчатку в прямом эфире после поражения сборной России

Наша команда оказалась на восьмом месте на третьем этапе Кубка мира. Комментатор вместо перчатки принес варежку и, как и обещал, пожевал ее. В конце он отметил, что варежка «вполне себе хорошая на вкус».

Ранее Nation News писал, что Губерниев раскритиковал номер Ольги Бузовой в «Ледниковом периоде». Ее партнер фигурист Дмитрий Соловьев старался поддержать ведущую, так как понимал, что она непрофессиональная спортсменка.

Под видео он написал, что «для Оли это был и останется особенный номер». Губерниев с ним не согласился. В комментариях он отозвался о данных Бузовой довольно резко.

«Особенный номер неудачницы проекта?! Ты классный и уверенный, но партнер тянет тебя назад, нет развития…» — написал он.

Дуэт Соловьева и Бузовой на проекте довольно популярен, но при этом значительно отстает от остальных по оценкам.