Губерниев посочувствовал российским спортсменам

«Эта история значительно хуже, чем та, которая была несколько лет назад. <…> я не знаю, что будут делать наши спортивные власти, ситуация тяжелейшая. Единственное, что я хочу сказать, что мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы сохранить спортсменов. Вот то новое поколение, которые мы буквально узнали и почувствовали в последние годы, которое никак не участвовало ни в каких допинговых историях, это еще совсем молодые люди. Те, которых мы видели на чемпионатах мира прошедших и на Олимпийских играх в Пхенчхане, мы должны сохранить вот это поколение спортсменов, потому что опять речь идет о спорте в России», — заявил Губерниев.

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Причинами сложившейся ситуации телекомментатор назвал политику, которая затрагивает и сферу спорта. Также он отметил роль «преступного раздолбайства» отечественных спортивных чиновников.

Губерниев пообещал, что будут поданы апелляции на решение, которое примут 9 декабря. Однако признал, что ему «очень жалко спортсменов».

Ранее комитет по соответствию WADA дал рекомендацию допустить спортсменов из России под нейтральным флагом ко второй Олимпиаде подряд.