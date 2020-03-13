Губерниев посчитал оправданной отмену матчей УЕФА

«Тот, кто считает его [решение УЕФА отменить матчи] неправильным, тот идиот. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Все бренно пред жизнью человека. Поэтому все, что вызывает опасения у властей, то естественно все должно отменяться и переноситься до благополучной ситуации. Спорт, как индустрия развлечений для людей, подождет. Сначала нужно всех вылечить, чтобы люди не умирали, а потом мы проведем [матчи] Лиги чемпионов», — отметил Губерниев.

Комментатор предложил больше отказываться от проведения массовых мероприятий из-за эпидемии коронавируса.

«Я полностью согласен, правда считаю, что мало соревнований отменили. Нужно еще посмотреть, ведь это касается и концертов. Сейчас трудные времена для всех, нам нужна выдержка, здоровье, иммунитет и правила поведения в такой критической ситуации», — добавил он.

По мнению Губерниева, нужно взять у спортсменов анализы на коронавирус: с них «спрос тройной».

«У нас получается так, что одна биатлонистка ездит в Италию, а потом удивляется, почему ее не пускают обратно в Австрию. Поэтому это вопрос не праздный», — резюмировал телеведущий.

Ранее матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и остальные встречи УЕФА официально отложили из-за пандемии коронавируса.