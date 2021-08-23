Губерниев поприветствовал идею с отменой лимита на легионеров в российском футболе

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев обсудил с Life предложение Российского футбольного союза отменить лимит на легионеров.

По словам Губерниева, отечественный футбол находиться в болоте, из которого нужно выбираться, чтобы в чемпионате играли хорошие футболисты, а российские игроки чувствовали конкуренцию.

«И здесь я приветствую инициативу РФС. Единственное, что я бы добавил, надо перейти на систему весна-осень. Мы сейчас играем по системе осень-весна, а в футбол в России нужно играть, когда выросла трава», — заметил собеседник издания.