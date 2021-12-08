Губерниев поделился воспоминаниями об умершем тренере Гамуле

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с Daily Storm поделился воспоминаниями об известном футболисте и тренере Игоре Гамуле. Он ушел из жизни в возрасте 61 года.

По словам комментатора, Гамула был человеком, который всегда вселял «невероятный заряд оптимизма» в окружающих — и на поле, и в жизни.

«То есть он невероятно искренний. С этими детскими живыми глазами. Я с ним был плохо знаком. Но это не имеет никакого значения. И хочу сказать, что я очень грущу. Потому что человек не просто любил футбол, а до самозабвения!» — рассказал Губерниев.