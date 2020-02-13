Губерниев поддержал Фуркада в перепалке из-за допинга

Советская биатлонистка, трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что победы Фуркада и всей норвежской сборной обеспечены медицинскими препаратами.

«Мартен Фуркад — великий спортсмен, огромный талант. Но он все равно получает какую-то медицинскую поддержку. То же самое могу сказать о норвежцах», — заявила спортсменка.

«Надеюсь, что не все бывшие спортсмены выжили из ума, как Резцова», — практически сразу же написал в своем Twitter Фуркад.

Дмитрий Губерниев отметил, что всегда удивлялся точности формулировок Фуркада.

«Я могу только сказать, что я всегда удивлялся, насколько Мартен Фуркад может все точно и здорово формулировать», — заявил ведущий.