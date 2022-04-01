Губерниев оценил слова министра спорта Британии об ультиматуме к российским теннисистам

Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон в четверг, 31 марта, заявил о том, что российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в турнире Большого шлема в том случае, если подтвердят, что не получают поддержки от своих президентов. Его слова прокомментировал телеведущий Дмитрий Губерниев, написал «Чемпионат».

Журналист отметил, что британский министр, делая такие заявления, посчитал себя великим.

«Он хочет быть „владычицей морскою, чтобы жить в окияне-море“, чтобы Даниил Медведев [вторая ракетка мира] служил ему и был у него на посылках. К сожалению, англичанка гадит, как было сказано много лет назад. Он слишком много на себя берет», — процитировала «Политика Сегодня» слова Губерниева.

Телеведущий добавил, что российским спортсменам не следует ехать на турнир в Великобританию.