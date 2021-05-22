Губерниев оценил предложение проводить ЧМ по футболу раз в 2 года

Телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал предложение проводить чемпионат мира по футболу не каждые четыре года, а каждые два. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

По его мнению, мероприятие потеряет свою ценность, если проводить его так часто.

«Мне кажется, что не бывает праздника каждый день. Олимпиаду тоже можно проводить каждый месяц, но это все обесценится, будет никому не нужно», — пояснил Губерниев.

Также предложение он назвал популизмом.