Губерниев отреагировал на выпады норвежцев против Логинова

«Расстройство — не то слово, которое я брал бы на вооружение. Я продолжаю недоумевать по поводу заголовка газет <…>. Я люблю свою страну, и понятно, что после таких высказываний у меня возникает вопрос — вы что, охренели там совсем? Что это такое вообще?» — задался вопросом Губерниев.

По его мнению, подобные выпады в адрес Логинова говорят о том, что норвежцы не умеют держать удар. Журналист объяснил победу россиянина на эстафете роскошной подготовкой, которую провел Анатолий Хованцев.

«Сейчас мы видим Логинова, который не похож на себя даже в лучшие годы. Он стал еще сильнее!» — подчеркнул комментатор.