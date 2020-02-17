Губерниев отреагировал на выпады норвежцев против Логинова
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику норвежских биатлонистов Тарьея и Йоханнеса Бе в адрес Александра Логинова. Они посчитали несправедливой победу россиянина на чемпионате мира, передает «Чемпионат».
«Расстройство — не то слово, которое я брал бы на вооружение. Я продолжаю недоумевать по поводу заголовка газет <…>. Я люблю свою страну, и понятно, что после таких высказываний у меня возникает вопрос — вы что, охренели там совсем? Что это такое вообще?» — задался вопросом Губерниев.
По его мнению, подобные выпады в адрес Логинова говорят о том, что норвежцы не умеют держать удар. Журналист объяснил победу россиянина на эстафете роскошной подготовкой, которую провел Анатолий Хованцев.
«Сейчас мы видим Логинова, который не похож на себя даже в лучшие годы. Он стал еще сильнее!» — подчеркнул комментатор.