Губерниев отказался верить в возвращение Загитовой в состав сборной России

В возвращение олимпийской чемпионки Пхенчхана-2018 по фигурному катанию Алины Загитовой в состав сборной России слабо верится. Это мнение спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, сообщил Sport24.

«Мне слабо верится, что Загитова вернется. Я буду только рад, но пока не вижу этого», — заявил он.

Губерниев назвал Загитову очень талантливым человеком не только в спорте, но и творчестве. Несмотря на это для карьеры ведущей ей предстоит еще много работать. Комментатор не отказался от своих слов, что в паре с ним фигуристка прибавит в 100 раз быстрее в мастерстве и технике и овладеет профессией.

«С моей точки зрения, с ней слабо работают. Хочется спросить — а кто учителя? Где та Этери Тутберидзе мирового телевидения?» — поинтересовался Губерниев.

Он напомнил, что фигуристка до сих пор не выступила с официальным заявлением о завершении карьеры. Поэтому она может числиться в списках сборной и получать дополнительную финансовую поддержку в виде государственной стипендии. По словам Губерниева, «спортсменам, в принципе, невыгодно говорить, что они заканчивают, и обычно они тянут до последнего».

Одиночница приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года, напомнил News.ru. С тех пор 18-летняя фигуристка выступает только в шоу-программах. В 2020-м она стала ведущей телесезона «Ледниковый период» вместе с Алексеем Ягудиным.