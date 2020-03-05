Губерниев обнародовал фрагмент документа по делу Логинова
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выложил на своей странице в Instagram фрагмент документа по допинговому делу российского биатлониста Александра Логинова. Об этом сообщила «Газета.ru».
Губерниев пояснил, что получил этот фрагмент через свои каналы связи в Италии. По его словам, там много бессмыслицы про Логинова и про то, что его личный тренер Александр Касперович мог что-то ему передавать.
«Но все движения вокруг аккредитации Касперовича, доносы в полицию, обыски и конфискации начались после слов Александра Тихонова (четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону — прим. ред.) <…>. Выводы каждый сделает сам», — написал журналист.